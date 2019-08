Biarritz : fierté et désarroi avant le sommet du G7

Pendant trois jours, dès le 24 août 2019, Biarritz accueillera le G7, le sommet des sept pays les plus riches du monde. Un événement historique à retombées positives pour la région, malgré les contraintes que cela représente. En effet, le week-end s'annonce compliqué pour les 25 000 habitants, qui pour la plupart, ont prévu de quitter leur domicile. D'ailleurs, pour l'occasion, la ville sera bouclée, des transports en commun modifiés et des gares fermées.



