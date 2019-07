Biarritz : le G7 fait de l'ombre aux vacanciers

Biarritz devrait accueillir prochainement le G7. De nombreux équipements touristiques ont été réquisitionnés pendant quelques jours pour les personnalités mobilisées pour ce sommet. Une situation qui inquiète commerçants et hôteliers puisque le rendez-vous est fixé pour fin août 2019, une période à laquelle l'afflux de vacanciers est important.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.