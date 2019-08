Biarritz se prépare à accueillir le G7

A Biarritz, les autorités se préparent au lancement du sommet du G7, le grand rendez-vous diplomatique des chefs d'Etats. Les quelque 26 000 habitants auront un badge pour pouvoir continuer à circuler dans le centre-ville. Alors que la saison touristique bat son plein, le secteur sera également impacté par cet événement. Les commerçants craignent de lourdes pertes de leur chiffre d'affaires. Pour les plus optimistes, le G7 est un coup de projecteur inespéré sur la cité balnéaire.



