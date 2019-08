Bidart : les vacanciers profitent du beau temps malgré le sommet du G7

À l'occasion du sommet du G7, les grandes puissances mondiales vont se rencontrer à Biarritz. Les dispositifs sécuritaires sont d'ores et déjà installés sur la côte basque. D'ailleurs, certaines plages aux environs de la commune sont interdites d'accès durant le sommet. Dans la circonscription de Bidart, les touristes profitent de la mer tout en s'intéressant à la politique.



