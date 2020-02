Bien-être animal : les animaux conduits à l'abattoir développent-ils des toxines qui se retrouvent dans la viande ?

Sujet hautement sensible, l'abattage reste un sujet tabou et ne s'insère que rarement dans le débat public. Certains chercheurs s'y intéressent cependant, en particulier au sein de l'Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae, ex-Inra). Titulaire d'une thèse sur la physiologie et le comportement au stress des animaux de ferme, Claudia Terlouw est notamment une spécialiste des méthodes d'abattage et de leurs conséquences sur les animaux.

Dans une publication de 2015 cosignée avec d'autres spécialistes, elle indiquait que "l’implication du stress avant l’abattage sur les défauts majeurs de qualité des viandes est bien connue". Ce stress peut ainsi "expliquer une part importante des variations des qualités technologiques et sensorielles des viandes". En d'autres termes : l'impact sur la viande est réel, et s'observe à divers degrés chez l’ensemble des espèces consommées". Il faut tout de même noter que si le goût, la texture ou l'apparence peuvent varier, les viandes ne deviennent pas pour autant dangereuses pour la consommation.

Le processus qui marque la transformation d'un muscle (chez l'animal vivant) en viande (telle que vendue pour l'alimentation) est qualifié de "maturation". Celui-ci peut subir l'impact direct de conditions d'abattage éprouvantes, comme l'expliquait à Science et vie Claudia Terlouw : "Qu'il ait une origine physique [douleur, fatigue, faim...] ou émotionnelle [peur, séparation des congénères], le stress modifie le métabolisme énergétique du muscle, et donc la texture de la viande."

Les explications du magazine permettent de mieux saisir la manière dont le stress se manifeste. "Quand un animal meurt, la circulation sanguine s'arrête, mais ses cellules musculaires, elles, continuent de fonctionner", indique-t-il. "Privées d'oxygène et de nutriments, elles dégradent les réserves locales de glycogène, produisant au passage de l'acide lactique et des protons […] qui s'accumulent dans le muscle. C'est ainsi que la viande s'acidifie progressivement et que son pH se stabilise autour de 5,5 au bout de vingt-quatre heures. Or, stresser un animal durant les heures qui précèdent l'abattage revient à épuiser ses réserves de glycogène. D'où une acidification qui s'interrompt trop tôt et un pH ultime trop élevé (> 6,0). Résultat : la viande est sombre, ferme, sèche et se conserve moins bien."