Bill Gates, Emmanuel Macron, "Big Pharma"... Les élites devenues cibles des complotistes du coronavirus

Comme nous l'expliquions ici, ceux qui sont à l'origine de ces récits alternatifs sont finalement toujours les mêmes. Mais qui visent-ils ? Une enquête de la BBC Click et de l'Institute of Strategic Dialogue, s'est penchée sur le sujet. Analysant les données issues de 150.000 publications sur Facebook issues de 38 groupes et pages d'extrême droite, les chercheurs ont identifié cinq thèmes dans le viseur de cette communauté. Si, sans surprise, on y trouve pèle-mêle l'immigration, l'islam, le judaïsme et la communauté LGBT, une catégorie fait une entrée particulièrement remarquée dans les discussions : les élites. Alors que "l'ampleur de l'activité" n'a pas augmenté pour les quatre premières entre janvier et avril, le volume des messages mettant en cause millionnaires, décideurs politiques et médias traditionnels ont littéralement explosé, avec "un pic" lors du confinement.

Au Royaume-uni, plusieurs personnalités sont particulièrement citées, parmi lesquelles les Américains Jeff Bezos ou George Soros. Mais aussi, Bill Gates. Ce dernier est notamment pointé du doigt à cause de ses propos lors d'un discours 2015. Dans cette vidéo, vue désormais plus de 28 millions fois sur YouTube, le cofondateur de Microsoft avance que le plus grand risque pour l'humanité n'est pas une guerre nucléaire mais bien... Un "virus hautement contagieux". Une parole prophétique qui refait surface, devenant dès lors une sorte de preuve incontestable de la participation de l'un des hommes les plus riches au monde à la pandémie.