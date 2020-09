SNCF : le report et l'annulation de billets sans frais sont prolongés

Un petit signe de la part de la SNCF à ses clients. Face à la dégradation de la situation sanitaire ces dernières semaines en France, l'entreprise de transport ferroviaire a décidé de continuer d'échanger et rembourser sans frais tous les billets grandes lignes. "C'est un geste commercial renouvelé en cette période particulière et difficile d'incertitude sanitaire, qui permet à tous de réserver en toute sérénité ses futurs congés et déplacements, en particulier pour les fêtes familiales de fin d'année", souligne une porte-parole auprès de l'AFP.

Mise en place en mars dernier, cette mesure devait effectivement s'achever en novembre prochain. Elle est finalement reconduite jusqu'au 4 janvier 2021. Une manière d'encourager les Français à prendre le train malgré les incertitudes liées au coronavirus. Les billets sont annulables sans frais avant le départ pour inOui et Intercités, et une heure et demie avant pour le service low-cost Ouigo.