Bioéthique : la loi sur la PMA repoussée à 2020 ?

Jean-François Eliaou, un député de la majorité (LREM) rapporteur de la loi de 2011 cité par le quotidien reconnait que le contexte politique n'est pas des plus favorables : "il faut de la sérénité, pas que ça soit un combat politicien. Et en ce moment on est pas du tout dans cette ambiance-là." Le journal estime que l'adoption de la nouvelle loi bioéthique pourrait se faire seulement en 2020.





Une nouvelle qui n'a pas manqué d'agacer Laurence Vanceunebrock-Mialon, députée LREM de l'Allier, qui s'est dite "révoltée" d’apprendre cette nouvelle "par hasard sur Twitter".