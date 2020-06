Bise et poignée de main interdites ? Ce n'est pas la première fois dans l'histoire

Au XIVe siècle déjà, la bise est proscrite. On lui reproche de propager le virus de la peste noire. Pour retrouver l'origine de la bise, il faut remonter bien plus loin dans le temps. Le premier à en parler n’est autre que l'historien grec Hérode, il y a vingt-cinq siècles, dans un ouvrage nommé L'Enquête. "Lorsque deux Perses se croisent en chemin : s’ils sont du même rang : ils s’embrassent sur la bouche ; si l’un d’eux est d’un rang inférieur, ils s’embrassent sur les joues", relatait ainsi le "Père de l'Histoire" dans ses écrits.

La crise sanitaire continue de bouleverser en profondeur nos rites d’interaction. Derrière la nécessité sanitaire de nous protéger, les contacts humains sont désormais proscrits ou presque. Les traditionnelles embrassades et autres poignées de main, ces gestes qui symbolisent bien plus qu’une simple marque de politesse, vont-elles disparaître ? Difficile d'y croire, d'autant ce n’est pas la première fois dans l’histoire que la bise s’éclipse momentanément à cause d’un virus.

De nombreuses références à ce baiser fraternel figurent également dans la Bible. Le plus célèbre étant celui de Juda à Jésus juste avant de le trahir. Plus tard, à partir du Moyen-Âge, le baiser devient une marque de fidélité entre le vassal et son seigneur. "Cela voulait dire qu’il se mettait à son service, pour la guerre notamment. Le seigneur relevait [son vassal] et l’embrassait, c’est-à-dire qu’ils étaient à la même hauteur de bouche à bouche", décrit l’écrivain Gérald Cahen, auteur de l'ouvrage Le Baiser - Premières leçons d'amour (aux éditions Autrement).