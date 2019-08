Bison futé : ce samedi 10 août sera rouge et même noir dans le sens des départs

La circulation sera difficile sur les routes des vacances ce week-end surtout en région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc

méditerranéen, avec un samedi rouge et même noir dans le sens des départs vers le sud-est. La journée est également classée rouge pour les retours depuis le sud-est et orange dans le reste du pays. Bison Futé prévoit des bouchons en région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen, dans les deux sens, en particulier sur les autoroutes A43, A7, A8 et A9.





Dès vendredi 9 août, le trafic sera dense dans le sens des départs : la journée est classée orange au niveau national. Pour les retours en revanche, vendredi est classé en vert sauf dans le sud-est, classé orange.