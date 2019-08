Bison futé : samedi rouge et même noir dans le sens des départs, jusqu'à 720 km de bouchons

La circulation sera difficile sur les routes des vacances ce week-end surtout en région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc

méditerranéen, avec un samedi rouge et même noir dans le sens des départs vers le sud-est. La journée est également classée rouge pour les retours depuis le sud-est et orange dans le reste du pays. Bison Futé prévoit des bouchons en région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen, dans les deux sens, en particulier sur les autoroutes A43, A7, A8 et A9.





Le pic de bouchons cumulés devrait être atteint entre 11h30 et 13h00", a indiqué à l'AFP Bison futé qui a enregistré 720 km de bouchons cumulés vers 12h20 au plus fort des encombrements. Soit des perturbations conformes aux prévisions. Les principales difficultés de circulation concernent la vallée du Rhône sur l'A7 (90 kilomètres de ralentissements), le centre sur l'A75 (25 km), l'Arc méditerranéen sur l'A8 et l'A9 (75 km). La transversale A61 entre Toulouse et Narbonne est également chargée ainsi que l'A10 entre Bordeaux et Tours (85 km) mais aussi, dans le Grand Ouest, l'A13 à proximité de Caen, l'A11 (25 km) et la N165 (75 km), "ce que nous avions un peu moins anticipé", a reconnu l'organisme.Samedi dernier, le pic de bouchons cumulés avait été de 762,4 kilomètres à 12h10. "Les vacanciers ne semblent pas être partis très tôt ce samedi, contrairement à la semaine passée où les premiers départs avaient commencé dès 4h00 du matin", a encore relevé Bison futé.