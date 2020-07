Bison futé : circulation chargée pour ce premier week-end de départs, la liste des 26 sites en travaux

Les routes de France promettent de se remplir à grande vitesse ces prochaines heures. En ce premier week-end de départs en vacances scolaires, et qui plus est depuis le début de l'épidémie, la circulation s'annonce chargée avec des perturbations sur tout le territoire, selon les prévisions de Bison Futé qui voit orange ce samedi.

Dans le détail, pour ce samedi, Bison Futé recommande de traverser ou de quitter l’Ile-de-France avant 9 h, d’éviter la barrière de péage de Saint-Arnoult (Yvelines) sur l’autoroute A10 entre 5 h et 16 h, d’éviter l’autoroute A31 entre le Luxembourg et la France de 12 h à 14 h et l’autoroute A7 entre Salon-de-Provence et Marseille de 11 h à 16 h.

Enfin, il est recommandé également d’éviter l’autoroute A9 entre Montpellier et Narbonne de 10 h à 17 h.