Black Friday : plus de 56 millions d'achats par carte bancaire enregistrés en France, un record

56.611.084, précisément. Il y a eu en France plus de 56 millions de transactions par carte bancaire comptabilisées pour la journée (et la soirée) du vendredi 29 novembre, date du Black Friday 2019. Un chiffre exorbitant qui confirme le succès de cette opération, où les commerçants proposent de nombreuses promotions, et qui pourtant n'existe dans l'Hexagone que depuis quelques années seulement.

Selon RTL, il s'agit là d'un tout nouveau record en France. Le précédent, de 51 millions de transactions, datait du 22 décembre 2018, dernier samedi avant les fêtes de Noël et de la Saint-Sylvestre. Le précédent Black Friday avait quant à lui enregistré 50.332.000 transactions en 2018.