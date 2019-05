Boboïser, infox, ochlocratie, jober... voici les nouveaux mots du dictionnaire

Côté Larousse, es 150 nouveaux mots retenus traduisent, eux aussi, l'évolution de la société.





La "charge mentale", née à la notoriété sous la plume de la dessinatrice Emma, caractérise par exemple une nouvelle préoccupation aux dimensions à la fois féministes, psychologiques et sociologiques. Evolution que l'on retrouve aussi dans les modes de consommation. En 2020 le Larousse recueillera par exemple les mots "survivalisme" (le mode de vie adopté par les personnes se préparant à une catastrophe naturelle), "locavorisme" (la consommation de fruits et légumes de saison pour favoriser le développement durable) ou encore "l'anti-spécisme". "Klouker" est un verbe tout droit venu de Bretagne et signifie "se goinfrer".