Bois de chauffage : c'est le moment de se faire livrer

L'hiver approche et les températures continuent progressivement de baisser. À Lecelles, dans le Nord, les habitants commencent à s'approvisionner en bois. Ce mode de chauffage séduit en effet encore de nombreux foyers par son prix et son charme. Au total, 15% de la population se chauffent ainsi au bois. Et les fournisseurs de bois de chauffage croulent donc sous les commandes depuis quelques jours.