La France fait-elle partie des pays les plus heureux du monde ? Découvrez le classement de l'ONU

La publication coïncide avec la journée mondiale du bonheur, établie par l'ONU et célébrée le 20 mars. Les auteurs du rapport indiquent que le bonheur dans le monde a reculé ces dernières années, corrélé a une montée de sentiments négatifs, dont "l'inquiétude, la tristesse et la colère, particulièrement marquées en Asie et en Afrique, et plus récemment ailleurs".