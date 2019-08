Boom des ventes dans le secteur de la literie

Depuis 2014, le secteur de la literie est en progression. Les ventes se font aussi bien en ligne que dans les magasins physiques. Ce qui accroît la concurrence entre les spécialistes du marché. Matelas personnalisé, en latex ou en mousse à mémoire de forme... les distributeurs proposent un panel de produits qui permet à chaque client de se retrouver. Selon le magasin et le type de matelas, il faut compter entre 400 à 4 000 euros.



