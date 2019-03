Bordeaux détient le record d'augmentation des prix du logement

Les prix des biens immobiliers ont augmenté de plus de 17% en un an à Bordeaux. Des chiffres qui ressortent d'une récente étude des notaires de France. Pour fuir cette hausse de prix, bon nombre de familles s'éloignent du centre-ville et achètent des biens dans les villes avoisinantes comme c'est le cas à Mios et en Gironde. Outre la qualité de vie et le dynamisme de la ville, le cadre de vie y est particulièrement agréable.



