Bordeaux : les poux, le tracas de la rentrée

A Bordeaux, une surveillance quotidienne s'impose pour repérer l'arrivée des poux. Ces insectes ont prospéré durant la chaleur de l'été et passent de tête en tête, quelle que soit l'hygiène de l'enfant. Afin d'y remédier le plus rapidement, un arsenal de combat se trouve dans les rayons des pharmacies. Le traitement peut coûter entre quinze à vingt euros. Pour un résultat plus radical, d'autres parents ont opté pour les instituts anti-poux.



