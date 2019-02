Bormes-les-Mimosas : un loup "au comportement agressif" abattu près du centre-ville

"C’est la première fois qu’un loup s’approche autant des centres-villes et se montre si menaçant", a commenté auprès du quotidien régional le major présent sur place. "L'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) a été immédiatement informé", et a pris en charge l'animal ajoute la même source.





Jadis présent partout en France avant d'être éradiqué, le loup est revenu naturellement au début des années 1990, par l'Italie. Selon l'ONCFS, il est probable que l'effectif en sortie d'hiver 2018/2019 dépasse les 500 loups, contre environ 430 à la fin de l'hiver précédent. Dans le secteur de Bormes-les-Mimosas, cela faisait plusieurs semaines que des bergers et exploitants constataient des attaques répétées sur leurs troupeaux.