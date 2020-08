Bouchons monstres, canicule persistante, manif anti-covid... Les 5 infos du jour qu'il ne fallait pas louper

Pare-choc contre pare-choc. Ce samedi, classé noir dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours, a hélas tenu ses promesses. Un pic de bouchons cumulés de 760 km a ainsi été atteint à la mi-journée, selon le décompte tenu par le site d'informations routières Bison futé. Les principales difficultés de circulation ont eu lieu sur les autoroutes A7, de Lyon à Marseille, et A10, entre Paris et Bordeaux. Les temps de parcours ont ainsi plus que doublé par rapport à la normale sur l'autoroute A7, en particulier vers Orange, Valence et Montélimar. Des parcours d'autant plus pénibles que le mercure s'est affolé dans le sud-est.