Bourg-en-Bresse : le maire écope d'une amende administrative de 90 000 euros

Dans l'Ain, la communauté d'agglomérations regroupe 74 communes, dont la plus grande est Bourg-en-Bresse. Depuis sa création en 2017, quatre femmes ont été nommées à sa direction, contre un seul homme. Pourtant, la loi impose la parité, c'est-à-dire 60% de personnes du même sexe dans les postes d'encadrement d'une collectivité locale. De ce fait, la préfecture a condamné le maire de Bourg-en-Bresse, Jean-François Debat, à une amende administrative de 90 000 euros. Une condamnation qu'il juge contre-productive.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.