Bretagne : quatre SDF remportent 50.000 euros grâce à un jeu à gratter offert par un passant

"Ils étaient fous de joie, ça va leur permettre de rebondir", a affirmé le patron du bar-tabac Minuit Dominique Pierre. "Cette cliente a fait une très belle action ce jour là, mais on ne la connait pas, on ne sait pas qui c'est", a souligné Marie Salvie, l'employée du tabac qui a validé le ticket gagnant des quatre SDF, trois hommes et une jeune femme selon elle. "Il y avait beaucoup d'euphorie, de joie et de bonheur, 50.000 euros ça change quand même une vie", a-t-elle témoigné.