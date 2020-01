Brexit : pour rester en place, un conseiller municipal britannique d’un village normand demande la nationalité française

"C’est une perte importante car il est représentant d’une partie de la population britannique qui est sur la commune", déplore auprès de TF1 Didier Goret, le maire sans étiquette de Guerquesalles. "C’est un peu dommage. Cela fait 36 ans que je suis sur place, soit plus de la moitié de ma vie, et je fais partie du conseil municipal depuis 18 ans", abonde Tim. Une situation d’autant plus paradoxale que les candidats pour prendre la relève ne se bousculent pas et que Tim, très apprécié, avait toute la chance d’être réélu. "Pour moi, c’est un Français comme tous les autres. Je ne le prends pas du tout comme un Anglais", affirme ainsi Elisabeth, une habitante du village.

Pour conserver son mandat, Tim a néanmoins trouvé une solution, aussi radicale que le Brexit : il a demandé la nationalité... française !