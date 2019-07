Bride-Les-Bains : une station thermale presque fantôme

L'eau est bel et bien contaminée dans les thermes de Brides-les-Bains, alors que c'est d'ordinaire le temple de l'amaigrissement de l'Hexagone. Conséquences, toute une économie en souffrance en raison de la baisse de fréquentation des curistes. Pour l'heure, les personnels de la station tentent d'occuper les touristes en attendant la date de réouverture.



