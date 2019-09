Brigitte Macron enseigne dans une école pour "grands décrocheurs" : qui sont les élèves et comment vivent-ils ?

JT 20H - La Première dame a repris le chemin de l'école ce lundi 16 septembre. Brigitte Macron a inauguré une école d'un nouveau genre, L'Institut des vocations pour l'emploi (Live).

Quatre ans après avoir quitté l'enseignement, Brigitte Macron a retrouvé les salles de classe. Elle a inauguré ce lundi 16 septembre un institut pour ceux qu'on appelle les "grands décrocheurs". Il est destiné aux adultes de plus de 25 ans, sans emploi et sans formation. Comment vivent ces personnes et qui sont-elles ? Notre équipe a rencontré l'un d'entre eux.

