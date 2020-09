"Bruit d'explosion" entendu en Île-de-France : un Rafale en "mission d'intervention" a franchi le mur du son

Plus de peur que de mal. Peu avant midi, une forte explosion a été entendue dans tout Paris et la petite couronne. La très forte détonation entendue n'était qu'un avion de chasse qui a passé le mur du son, explique à LCI le ministère de l'Intérieur. Une information également confirmée par la Préfecture de police de Paris, qui demande sur Twitter aux habitants de ne pas encombrer les lignes téléphoniques réservées aux secours.

Le porte-parole de l'Armée de l'air et de l'Espace explique qu'à LCI qu'"un Rafale de la permanence opérationnelle de Saint-Dizier en intervention réelle pour porter assistance à un aéronef en perte de contact a été autorisé à passer le mur du son pour rejoindre l'appareil en difficulté. Il a passé le mur du son à l'est de Paris".

Sur LCI, le Général Pellistrandi explique que ce passage du mur du son est aussi le signe que la France est en mesure d'intervenir pour assister un aéronef. "Le passage du mur du son est rarissime mais les avions de la permanence opérationnelle interviennent auprès des avions en difficulté pour leur permettre de trouver un aéroport. L'avion a décollé sur ordre pour apporter assistance à cet aéronef (...)", explique-t-il.

"Ces procédures sont extrêmement rodées, détaille-t-il. Le ciel de France est surveillé en permanence et dès que quelque chose est inquiétant, on fait décoller ces appareils qui partent identifier, aider et intervenir avec une chaîne de commandement très précise", détaille le militaire. Xavier Tytelman, expert en aéronautique explique que cette permanence opérationnelle décolle en huit minutes et pour des motifs d'"urgence vitale : un avion perdu, une radio qui ne fonctionne plus, une attaque terroriste, une survol de centrale nucléaire (...)"