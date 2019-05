Brumath : les produits de saison en retard

A Brumath, dans le Bas-Rhin, les plats d'hiver sont encore d'actualité. La météo fraîche et capricieuse retarde l'arrivée saisonnière des fruits et légumes d'été. Les maraîchers vendent mal leurs produits et dans les serres, les légumes poussent au ralenti. Une situation qui impacte l'économie locale et l'humeur des habitants.



