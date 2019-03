Budget : la Sécurité sociale affiche son plus faible déficit depuis 2001

L'embellie se poursuit pour la Sécu. Les comptes du régime général et du fonds de solidarité vieillesse ont réduit leur déficit de 3.9 milliards d'euros en 2018, selon des chiffres communiqués vendredi par les ministres de la Santé et des Comptes publics, Angès Buzyn et Gérald Darmanin. Avec un déficit annuel de 1.2 milliard d'euros, la Sécurité sociale atteint son meilleur niveau depuis 2001.





"Le redressement des comptes est ainsi consolidé, malgré le ralentissement conjoncturel au second semestre 2018 qui a pesé sur les recettes du régime général", se sont réjouis les deux ministres. "Ce bon résultat démontre que les comptes sociaux sont tenus", ont-ils ajouté, estimant que la Sécu se trouve "proche de l'équilibre".