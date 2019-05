"C'est des monstres, des monstres" : la colère de la mère de Vincent Lambert après l'arrêt des soins de son fils

"L'arrêt des traitements" et "la sédation profonde et continue" ont été "initiés ce matin", a écrit le Dr Sanchez, chef de service des soins palliatifs, dans un mail à la famille. "Dans cette période douloureuse, j'espère pour Monsieur Vincent Lambert que chacun saura ouvrir une parenthèse et se rassembler, auprès de lui, afin que ces moments soient le plus paisibles, intimes et personnels possible", ajoute le médecin.





Pendant des années, cette décision polémique a opposé la famille du malade, fervente catholique, à l'épouse de Vincent Lambert, Rachel, soutenue par sa propre famille. Mais étant devenu une affaire nationale, le cas Lambert a aussi opposé deux visions de société sur la fin de vie. L'arrêt des soins a pourtant été autorisé par la justice, selon la loi Claeys Leonetti de 2016, qui interdit l'euthanasie et le suicide assisté mais autorise l'arrêt des traitements en cas "d'obstination déraisonnable". Selon cette loi, les traitements peuvent être "suspendus" lorsqu'ils "apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie".