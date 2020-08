"C'est lunaire" : à Martigues, les habitants constatent les dégâts après le violent feu de forêt

Au total, 2.720 personnes, dont de nombreux touristes français et étrangers, ont dû fuir mardi soir pour échapper aux flammes. Un établissement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) a également été évacué, tandis que certains vacanciers ont été extraits des campings et plages par la mer par la police, aidée des marins-pompiers de Marseille.

Des pompiers sur le front toute la nuit et des familles en état de choc. Le violent incendie qui a ravagé plus de 1.000 hectares sur la côte bleue , une zone des bords de la Méditerranée bordée de pins et de massifs forestiers, à l'ouest de Marseille, a été "contenu" ce mercredi 5 août au matin.

Les flammes, d'une violence rare, ont conduit les pompiers à éteindre des foyers persistants dans certaines maisons jusqu'en fin de matinée ce mercredi. "On est là depuis plusieurs générations, de familles en familles, et là, en cinq minutes, tout s'en va, c'est dur, ça fait vraiment mal au coeur", confie, pour sa part, une voisine. Michel, résidant dans le hameau, a, lui, perdu trois voitures et une caravane, en plus de sa maison. Il ne cache pas qu'il y a "de la tristesse, des larmes aux yeux"... "Mais qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est lunaire, c'est l'apocalypse", reprend-il, fataliste.