"C'est triste, on va rentrer à la maison" : reportage à Marseille après la fermeture des bars

Sur le Vieux-Port, un restaurateur a fermé son restaurant, à 23 heures, "en catastrophe", selon lui. "On perdu peut-être 30% de chiffre d'affaires", dit-il, un peu dépité. S'il s'est conformé aux obligations émises par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, comme l'immense majorité des restaurateurs et cafetiers, dans la rue, l'ambiance était tout autre. Mercredi soir, les CRS patrouillaient sous l’œil des caméras, rappelant aux personnes non masquées que l'accessoire était devenu obligatoire et que les commerçants devaient baisser le rideau.

Mais peu avant minuit, c'est un discobus qui fait son apparition, sous le regard médusé des forces de l'ordre : une discothèque roulante à l'intérieur de laquelle des personnes dansent. La police ne laisse pas cet incident passer : ils font arrêter le bus et les contrôles commencent. Parmi les passants, certains trouvent ces mesures "tristes". "On sent que ce n'est plus la fête", lance, amère, l'une d'elle. Un autre affirme qu'il en a "par dessus la tête de cette ville". Deux jeunes femmes rentrent chez elles : "Il est 23h et il n'y a plus rien à faire, on rentre à la maison", expliquent-elles, visiblement dépitées.