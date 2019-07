"C’est une aventure" : les fonctionnaires du fisc devenus policiers de Bercy témoignent

Comme Catherine, Bernard n’a jamais porté d’arme. Mais lui se montre plus serein. A 55 ans, il est l’un des plus enthousiastes face à cette nouvelle vie qui commence. Et s’imagine déjà en flic du fisc. "C'est très excitant, c’est une aventure", avance-t-il. Alors quand on lui demande comment il envisage sa première garde à vue, il affiche un grand sourire. Pour lui, il s'agira d'un temps "intéressant" car il provoquera des "émotions" pour les agents. "Une garde à vue n’est pas neutre : c’est un moment de contrainte, de privation de liberté de l’individu." Vérificateur pendant cinq ans, puis enquêteur fiscal pendant dix ans, il avoue avoir "craqué" en découvrant l’appel à candidatures. Un revirement certes impulsif mais que le quinquagénaire justifie sans difficulté : "Au cours de ma carrière j'ai pris conscience des limites du contrôle fiscale et j'ai compris la nécessité de recourir à des enquêtes judiciaires."





Quoi qu’il en soit, alors que certains appréhendent les armes à feu et d’autres s’imaginent déjà en salle d’audition, tous s’accordent sur l'impatience de mettre en pratique la théorie, de découvrir leur premier dossier. Tous ont, comme le soulignait Philippe, "à cœur de démontrer l’utilité de ce nouveau service".