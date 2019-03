"Ça a fait plaisir cinq minutes... mais c'est tout" : suite au renoncement de Bouteflika, les Algériens partagés depuis Paris

Sur la place de la République, à Paris dimanche, il y avait aussi Iman. A 30 ans, cette jeune femme qui vit actuellement en Seine-Saint-Denis, a été "impressionnée par le monde et surtout par la joie des gens". Aujourd'hui, elle se fait plus méfiante au sujet de la double annonce du pouvoir en place : "C'est clairement une ruse de la part du clan Bouteflika et en même temps c'est aussi une victoire parce que la rue les a fait plier. Il faut continuer, ce n'est qu'un début.Si cela laisse le temps à des mouvements politiques autonomes sérieux de se constituer alors il faut en profiter. Au final, les gens veulent avant tout la fin du système Bouteflika et du pillage. Ils n'en ont pas contre lui personnellement." Surtout, celle qui est d'origine algérienne par sa mère, voit dans cette actualité politique une forme de réconciliation avec ses racines. Et se montre optimiste : "Je vais accélérer la procédure pour ma bi-nationalité" nous dit-elle. "J'ai envie de voter ! Avant ça n'aurait servi à rien, là ça peut vraiment faire un changement."