Cabanon, le dernier fabricant tricolore de tentes de camping

Le camping est notre mode d'hébergement préféré en vacances. Avec ses 8 000 établissements, l'Hexagone est le premier parc de camping en Europe et le deuxième au monde. Pas étonnant que l'on trouve dans notre parc le nec plus ultra en matière de tente. Il est fabriqué à Dunkerque par Cabanon, la dernière entreprise à en fabriquer dans notre pays.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.