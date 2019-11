CAC 40 : la rémunération des patrons a encore augmenté de 12% en 2018

Leurs grosses entreprises ne connaissent pas la crise. Selon une étude publiée mercredi par un cabinet de conseil, la rémunération moyenne des dirigeants des sociétés du CAC 40 a augmenté de 12% en 2018 à 5,77 millions d'euros. Un niveau de revenu qui correspond à 152 fois le salaire brut moyen des Français.

"La hausse de la rémunération des dirigeants du CAC 40 est trois plus rapide que celle des salariés", a déclaré lors d'une présentation à la presse Loïc Dessaint, directeur général de Proxinvest, le cabinet de conseil qui a réalisé l’étude. Ces dirigeants gagnent en effet - en moyenne - 90 fois plus que les salariés de leurs sociétés, contre seulement 73 fois en 2014. La rémunération de ces numéros un exécutifs, qui comprend une part fixe, variable et actionnariale, atteint "un nouveau record sur les dix dernières années, (...) une dérive qui s'explique principalement par les hausses du Top 4", explique le cabinet.