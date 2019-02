Cagnotte pour les forces de l'ordre : une "belle surprise" pour son créateur, Renaud Muselier

Elle avait été lancée en réaction à celle créée en soutien à l'ex-boxeur Christophe Dettinger, qui a été condamné à un an de prison mercredi pour avoir agressé deux gendarmes à Paris le 8 janvier. La cagnotte de 1,4 million d'euros a été remise à l'amicale de la police nationale, une "association d'entraide" qui oeuvre pour les gendarmes, policiers et sapeurs-pompiers, ce jeudi matin aux Invalides, à Paris, en présence du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.





Le président LR de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Renaud Muselier, à l'origine de cette initiative s'est félicité dans la foulée sur LCI de l'engouement qu'elle a suscité. "C'était une vraie surprise parce qu'il y a eu un engouement immédiat de cette majorité silencieuse qui était indignée", a-t-il expliqué, précisant que "d'une surprise on est passé finalement à du bon sens" et de "l'indignation silencieuse à la participation financière". Et de conclure : "finalement, les gens soutiennent leurs forces de l’ordre".





Si elle a su mobiliser de nombreux donateurs, le principe de cette cagnotte avait été critiqué par le directeur général de la police nationale (DGPN), Éric Morvan, avant que celui-ci ne modère ses propos.