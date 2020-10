"Cahier de rappel" dans les restaurants : qui pourra utiliser vos coordonnées ?

Si la méthode, est déjà largement utilisée à l’étranger et a prouvé son utilité, de l'Italie à la Suisse, en passant par le Portugal, la Belgique ou encore l'Autriche ou le Royaume-Uni, elle soulève un certain nombre de questions relatives à la protection des données personnelles.

Horaire d’arrivée, nom, numéro de téléphone et éventuellement adresse e-mail. A compter de ce mardi, les clients des restaurants autorisés à rester ouverts en zone d'alerte maximale comme Paris devront inscrire un certain nombre d'informations personnelles dans des grands "carnets" ou "cahiers" de contacts. Objectif de ce passage qui conditionne désormais l'accès à l'établissement ? Pouvoir être averti en cas de détection d'un cas de Covid-19 chez un client du lieu.

Autre difficulté déjà rencontrée outre-Rhin : le vol de données. Alors que de nombreuses enseignes du monde de l’hôtellerie proposaient aux établissement de tenir un registre numérique et non manuscrit, des hackers du "Chaos Computer Club" ont exploité une faille dans leur système informatique. Au total, ces derniers ont mis la main sur pas moins de 87.000 noms et contacts de clients de 180 bars et restaurants.

Quant à l'éventualité d'utiliser ces registres dans un autre but que qu'un contact-tracing, cela serait contraire aux textes en vigueur en France. "Un des grands principes de la protection des données à caractère personnel, c'est la finalité déterminée, explicite et légitime autrement dit : pourquoi sont collectées ces informations", rappelle Jeanne Bossi Malafosse, avocate spécialisée en protection des données personnelles et systèmes d’information de santé, ancienne juriste de la Cnil. "Dans le cas du cahier de contacts, c'est très simple car c'est fixé par arrêté, et ces informations sont destinées aux autorités sanitaires", ajoute-t-elle, précisant que "le fait que ces données soient détruites dans la quinzaine est fondamental et c'est ce qui va devoir être contrôlé."

Estimant que "les restaurateurs vont avoir une responsabilité" et que dans l'hypothèse d'"un détournement à des fins commerciales, on saurait d'où ça vient", la spécialiste conclut à une "dangerosité en matière de protection des données très limitée." Et d'insister : "la nature même des informations concernées n'est pas d'un intérêt majeur même si'l faut veiller à leur protection, il n'y aucune donnée de santé par exemple".