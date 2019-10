Calais : des associations dénoncent un arrêté incitant "à la haine" envers les migrants

Le 18 octobre dernier, la maire de Calais, Natacha Bouchart (LR), a pris un arrêté municipal stipulant que, "sauf autorisation particulière, sont interdites toutes occupations abusives, prolongées et répétées du centre-ville de Calais". Une disposition que dénoncent une vingtaine d’associations et de collectifs d’aide aux migrants. Elle a selon eux pour effet d’interdire les distributions de repas en centre-ville et "[relève] de l’incitation à la haine".

La mairie justifie cette décision par "les troubles à l’ordre public générés par les attroupements de migrants" avec "amoncellement de déchets, déjections humaines, présence de rats et rixes", et affirme que la distribution de repas assurée par l'Etat depuis 2018 "a toujours répondu aux besoins".

"En raison de la richesse de la programmation culturelle, sportive et touristique des prochaines semaines, les familles et les touristes sont attendus en masse et les troubles générés par la présence de migrants risquent de fragiliser la bonne organisation de ces événements d’une part, mais surtout de porter atteinte à la sécurité de ces familles et de ces touristes", est-il écrit dans l’arrêté, qui court jusqu'au 6 janvier 2020.