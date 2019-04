Cancers et implants mammaires : "Quand on a ça dans son corps, on est constamment angoissée"

Ce n’est pas la maladie qui a conduit Sophie, 30 ans, à recourir à la pose d’implants mammaires il y a neuf ans. Mais bien des raisons esthétiques et le besoin de se réconcilier avec son corps après une première grossesse. Comme Virginie, et sans vraiment qu’on ne lui en laisse le choix, ce sont des modèles Allergan qu’on lui a posés à l'époque. "Je me suis dis : je vais me faire plaisir", explique celle qui avait 21 ans à l’époque, et qui précise d’emblée : "Je me fais contrôler tous les ans et je n’ai jamais eu aucun souci."





Pourtant, lorsqu'elle a entendu les premiers témoignages de femmes qui se sont vues diagnostiquer un lymphome associé à la pose d’implants mammaires, elle a éprouvé pour la première fois des regrets. "Quand j’ai entendu cette femme dans Sept à Huit, je me suis mise à pleurer", se souvient-elle, encore émue comme s’il s’agissait d’elle. "Elle a dit : et maintenant on fait quoi ?"