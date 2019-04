Cancers pédiatriques en Loire-Atlantique : quatre hypothèses et beaucoup de questions

A la suite d'une première enquête, uniquement sur des données et non sur le terrain, menée en avril 2017 par l'ARS à la suite d'un premier signalement de six cas de cancers pédiatriques, quatre pistes ont été identifiées. Il s'agit de la pollution des sols aux hydrocarbures, de celle de l'air au benzène, des pesticides et du radon. A l'époque, les autorités de santé avaient en effet reconnu "un excès de cas" entre 2015 et 2017, sans toutefois parvenir à en définir la cause.





"On recherche s'il y a une cause commune qui explique ce regroupement, pour voir s'il faut mettre la population à l'abri", a souligné jeudi Bertrand Gagnière, épidémiologiste et membre de Santé publique France, pointant la problématique centrale de l'étude. "Nous n'excluons rien, nous n'écartons aucune piste, mais si nous voulons trouver une cause, nous ne pourrons pas avoir un périmètre et un nombre de cas trop grands", prévient-t-il.