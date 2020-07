Candidate à l'archevêché, Anne Soupa, la théologienne qui bouleverse les codes de l’Eglise catholique

A 73 ans, Anne Soupa a eu plusieurs vies. Théologienne de formation, elle est aussi une essayiste et ancienne journaliste qui a fondé son engagement en faveur de l’égalité des femmes et des hommes au sein de la communauté catholique. Son combat remonte à loin et se matérialise un peu plus en 2008, lorsqu’elle fonde avec Christine Pedotti Le Comité de la jupe, association qu’elle préside aujourd’hui. Dans ce cadre, toutes deux militent contre les discriminations faites aux femmes dans l’Eglise et pour que celles-ci prennent la parole, au sens strict, pendant les homélies. Ce qui leur vaudra ces propos de Monseigneur André Vingt-Trois, archevêque de Paris de l’époque : "Le tout, ce n’est pas d’avoir une jupe, c’est d’avoir quelque chose dans la tête". Mais Anne Soupa ne se laisse pas intimider et porte plainte devant le tribunal de l’Officialité.

Son argument principal, Anne Soupa le tire de la Bible : "Jésus ne fait aucune différence entre les femmes et les hommes". Pour la septuagénaire, cette invisibilisation des femmes dans l’Eglise catholique émane surtout d’un "conservatisme hérité des générations précédentes qui a un mal fou à faire de la place à l’émancipation des femmes". Au micro de France Inter, elle assure mener "un combat pour l’Eglise, pas contre l’Eglise" et se définit volontiers comme féministe, à condition que ce féminisme inclue les hommes. "Ce que je défends, c’est l’égalité", explique-t-elle encore à l’AFP.

Si sa candidature est restée lettre morte et n'a guère de chance d'être couronnée de succès, elle a suscité des frémissements au sein de l’Eglise catholique, tant elle est inédite. Dans une tribune publiée par La Croix, Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, estime que "cette candidature et les commentaires qui l’entourent tournent presque exclusivement autour de la question, non pas tant de l’exercice d’une autorité, mais bel et bien du pouvoir". Et que "devenir évêque, que l’on soit un homme, voire une femme, c’est recevoir une capacité à décider et à diriger". A l’AFP, Anne Soupa confiera plus tard qu’elle n’aurait "jamais dû candidater" : "La coutume catholique c’est d’attendre qu’on vous appelle. Mais personne ne m’appellera jamais. Donc, il faut bien que les femmes transgressent cette coutume."