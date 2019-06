Circulation différenciée à Paris, Lyon, Strasbourg... Plus de la moitié des véhicules interdits de rouler

Les véhicules les plus polluants sont priés de rester au garage. Alors que la canicule s'accompagne de pics de pollution dans de nombreuses agglomérations, plusieurs villes de France ont mis en place dès ce mercredi la circulation différenciée, notamment à Paris et en petite couronne. Qui peut circuler ? Jusqu'à quand la mesure sera-t-elle appliquée ? On fait le point.