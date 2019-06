Canicule : a-t-on retenu les leçons de 2003 ?

Cette canicule est un phénomène inédit pour un mois de juin, mais elle n'inquiète pas vraiment les autorités. Depuis la vague de chaleur de 2003, qui avait provoqué un électrochoc avec ses quinze mille morts, les équipements et les comportements ont considérablement évolué. Pour vous montrer quelques exemples, nos reporters se sont rendus à Lyon.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.