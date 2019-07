Canicule : beaucoup de fruits ont grillé dans les Bouches-du-Rhône

Dans les Bouches-du-Rhône par exemple, beaucoup de fruits ont brûlé. A Lambesc, les producteurs essayent de sauver ceux qui ont survécu à la chaleur. Dans la ferme de Marjorie Blanc-Roig et Adrien Roig, seules les mûres et les framboises ont résisté à la canicule. Sinon, les cassis, les caseilles ou encore les groseilles à maquereau ont littéralement grillé. Un peu plus loin, au Puy-Sainte-Réparade, les fortes chaleurs ont retardé la production des tomates, haricots et melons de Tristan Arlaud. Ce dernier attend sa prochaine récolte avec impatience.



