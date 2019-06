Canicule : bon ou mauvais pour l'économie ?

Une canicule en juin serait bon pour le commerce. Les soldes vont démarrer dans quelques jours et les consommateurs vont se ruer vers les vêtements légers. En période de forte chaleur, l'eau minérale, la glace, le climatiseur et la bière sont les produits les plus prisés. Par contre, l'activité va ralentir dans certains secteurs. Les plus concernés sont le bâtiment, les travaux publics, l'élevage et l'agriculture.



