Canicule : comment les agriculteurs du Puy-de-Dôme s'adaptent ?

Ils passent une grande partie de leur journée dehors, et sont en première ligne en cette période caniculaire. Depuis le début de la semaine, les agriculteurs tentent de protéger leurs récoltes et leurs bétails. Dans le Puy-de-Dôme, la pluie n'est pas attendue avant le milieu de la semaine du 1er juillet 2019. Les 10 000 agriculteurs devront donc être patients.



