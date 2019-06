Canicule : des baisses de pression en eau potable après des ouvertures intempestives de bouches incendie dans le Nord

Ces ouvertures de point d'eau ont entraînées "des baisses de pression (...) dans les communes de Hergnies, Vieux Condé, Condé-sur-Escaut et Saint-Saulve". "Ces bouches et poteaux incendies sont exclusivement réservés aux sapeurs-pompiers dans le cadre de la lutte contre les incendies. Les actes de détérioration et d'ouverture peuvent être lourds de conséquences" rappelle la préfecture, qui détaille ces conséquences parmi lesquelles l'augmentation des délais d'intervention pour les pompiers.