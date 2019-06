Canicule : faut-il maintenir les épreuves sportives ?

Attribuer un décès à la canicule est toujours délicat. Ce dimanche 30 juin, un participant à une course à pied a fait un arrêt cardiaque à Vesoul. Samedi, une course cycliste de l'Ariège a été endeuillée par la mort d'un homme. Une enquête a d'ailleurs été ouverte. Il est difficile pour les organisateurs de tels évènements d'évaluer les risques pour les participants. Faut-il arrêter ces épreuves en cette période de forte chaleur ?



