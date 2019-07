Canicule : forte augmentation des noyades en juillet

Ainsi entre le 1er juin et le 26 juillet 2018, 1139 noyades avait été dénombrées en France métropolitaine et dans les DOM/TOM, selon une enquête de Santé publique France. Elles ont été suivies de 251 décès (soit 22 % des cas). Et cette année la chaleur contribue directement à l'augmentation des noyades. Face à la vague de chaleur les personnes sont plus nombreuses à se baigner, et la surveillance est d'autant plus compliquée.





Les très fortes chaleurs ressenties cette semaine ont également pu entraîner des "hydrocutions" : lorsque la différence de température entre l'organisme et l'eau est trop importante, les vaisseaux sanguins dilatés par la chaleur se contractent brutalement et peuvent provoquer des syncopes. Ces arrêts cardiaques entraînent une perte de connaissance et bien souvent une noyade.